Москаль: Кабмін повинен терміново вирішити, що робити з російськими фурами, які в'їжджають в Україну транзитом

Про це заявив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. За його словами, ситуація в Нижніх Воротах (в’їзд на Закарпаття з боку Львівщини на Верецькому перевалі) залишається нормальною, починаючи з суботи ранку й протягом ночі на неділю - жодної спроби проїзду фур з російськими номерами.

Читайте такожЧубаров підтримав громадську ініціативу щодо блокування російських фур в Україні«Пункт пропуску в Нижніх Воротах працює в звичайному режимі. Немає жодних ексцесів і на контрольно-пропускних пунктах, що розташовані на кордоні з країнами ЄС у межах Закарпаття», – зазначив Москаль.

Він також додав, що через КПП «Дяково» станом на сьогодні, 14 лютого, оформлена одна фура з російськими номерами, яка виїхала в Румунію, а через КПП «Ужгород» дві російські фури виїхали в Словаччину.

«Усі машини стояли на митному оформленні ще до початку акції. Більше російських фур на КПП області на даний момент немає», - додав голова Закарпатської ОДА.

Однак, на його думку, є інша проблема - з боку Румунії, Словаччини та Угорщини за добу через закарпатські КПП в Україну в’їхало близько 100 фур з російськими номерами, всі вони оформлені митницею та прикордонниками, оскільки жодних підстав не оформляти їх немає.

«Щодо російських фур, які транзитом в’їжджають на територію України з Євросоюзу (так само, як і щодо тих, що їдуть через Україну в Євросоюз), уряд мав би зібратися на екстрене засідання й прийняти принципове рішення, на яке ми чекаємо. Поки що жодних рішень не прийнято», - зауважив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 лютого громадські активісти розпочали безстрокову акцію, з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації.

Блокування відбувається у Львівській і Волинській областях на трасах, що ведуть до пунктів пропуску на державному кордоні, а також на межі Закарпатської та Львівської областей, де активісти блокували близько 50 фур з російськими номерами, що рухались вбік кордону.

Учасники блокади вимагають визнання Росії країною-агресором у всіх сферах суспільно-політичного життя України, зокрема шляхом заборони на розміщення бізнесу окупанта на українській землі, перекриття торгівлі з Росією, заборону на в`їзд та транзит через Україну вантажного російського транспорту.