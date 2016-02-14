У Житомирській області активісти також почали блокувати російські фури (фото)
10:17, 14 лютого 2016Суспільство
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У Житомирській області активісти руху «Автомайдан Житомир» почали блокувати проїзд вантажівок із російськими номерами через КПП «Виступовичі» в Овручcькому районі на білорусько-українському кордоні.
В Житомирській області почали блокувати фури з РФ \ Рух АВТОМАЙДАН Житомир
На сторінці руху в соцмережі активісти написали: «Все нормально! 7 фур на цій стороні, 5 на тій. Ніхто нікуди не їде», передає "Крим.Реалії".
Читайте також"Блокада" російських фур: до акції приєдналась РівненщинаЗа даними ЗМІ, активісти у п'ятницю 12 лютого в письмовій формі сповістили начальників Житомирського обласного управління СБУ й Національної поліції про початок безстрокової акції протесту.
Як повідомляв УНІАН, 11 лютого активісти й учасники спецоперації на сході України почали блокувати проїзд фур із російськими номерами Закарпатською, Волинською й Львівською областям. У ніч на 13 лютого на Закарпатті активісти розгорнули ще кілька фур із російськими номерами.
На КПП вже стоїть кілька фур \ Рух АВТОМАЙДАН Житомир
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