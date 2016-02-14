У Житомирській області активісти також почали блокувати російські фури (фото)

На сторінці руху в соцмережі активісти написали: «Все нормально! 7 фур на цій стороні, 5 на тій. Ніхто нікуди не їде», передає "Крим.Реалії".

Читайте також"Блокада" російських фур: до акції приєдналась РівненщинаЗа даними ЗМІ, активісти у п'ятницю 12 лютого в письмовій формі сповістили начальників Житомирського обласного управління СБУ й Національної поліції про початок безстрокової акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого активісти й учасники спецоперації на сході України почали блокувати проїзд фур із російськими номерами Закарпатською, Волинською й Львівською областям. У ніч на 13 лютого на Закарпатті активісти розгорнули ще кілька фур із російськими номерами.