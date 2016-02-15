У Ляшка вимагають голосування щодо оголошення недовіри Кабміну за результатами звіту уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Фракція Радикальної партії ухвалила остаточне рішення: ми сьогодні підписуємося під проектом постанови про висловлення недовіри нинішньому уряду. Завтра ми вимагаємо від парламенту за результатами обговорення урядового звіту поставити на голосування питання про оголошення недовіри уряду і проголосувати за це питання», - сказав депутат.

Читайте такожЛяшко заявив про вихід із переговорного процесу через відмову влади сформувати нову коаліцію та уряд

Він зазначив, що РПЛ пропонує усім політичним силам парламенту сформувати нову коаліцію, ухвалити “нову програму дій, економічних, антикризову програму, і на підставі нової програми сформувати новий склад уряду”.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого очікується звіт уряду у Верховній Раді.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів готовий звітувати стосовно виконання Програми діяльності уряду за минулий рік у вівторок, 16 лютого.