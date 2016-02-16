Львівська облрада закликає ВР відправити уряд у відставку за провал реформ

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне звернення сьогодні на сесії обласної ради проголосували 62 депутати.

Депутати заслухали резолюцію учасників акції протесту, що відбулася сьогодні біля облради, яку зачитав депутат Львівської облради від ВО «Свобода», боєць добровольчого батальйону «Карпатська січ» Андрій Чад. Ця резолюція після обробки редакційною комісією була прийнята депутатами звернення до ВРУ.

У документі депутати зазначають, що уряд Яценюка провалив проведення реформ, передбачених коаліційною угодою, зокрема, саботував проведення люстрації, імітував реформи МВС і прокуратури, гальмував антикорупційну реформу.

«Результат діяльності уряду Яценюка є в повній мірі відповідальністю всіх фракцій коаліції, навіть якщо зараз більшість фракцій робить вигляд, що це їх не стосується. Ми закликаємо парламентську коаліцію сформувати новий уряд, який буде керуватися не корупційними, а національними інтересами. Якщо коаліція не здатна це зробити, єдиний вихід – дострокові парламентські вибори», – йдеться в тексті звернення.

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Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні під стінами обласної ради, де проходить сесія, відбулася акція протесту з вимогою відставки уряду під керівництвом Арсенія Яценюка.

В акції, яка проходила під гаслом «Прем'єра-мародера – під трибунал!», взяли участь близько двохсот осіб, переважно представники ВО «Свобода».

Протестувальники вимагали від депутатів надати їм слово на сесійному засіданні, а також прийняти звернення з вимогою відставки уряду.

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