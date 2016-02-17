Ситуація з голосуванням за недовіру уряду поглибила політичну кризу - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у сесійній залі.

"Я думаю, що вчора те, що, з одного боку, парламент визнав роботу уряду незадовільною, а з іншого боку - навіть не спромігся дати необхідну кількість голосів для того, щоб його відправити у відставку, не вирішило жодної кризи, а навпаки її поглибило", - сказав спікер.

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Гройсман висловив думку, що "або протягом тижня буде знайдено рішення саме тут, у парламенті, політичними силами і запропоновано модель виходу з цієї ситуації, або той уряд має бути повністю перезавантажений, а якщо потрібно - і цей парламент".

"По-іншому бути просто не може", - заявив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент визнав роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримав. Зокрема, "за" висловлення недовіри Кабінету міністрів проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент визнав роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримав. Зокрема, «за» висловлення недовіри Кабінету міністрів проголосували 194 депутати при необхідних 226.