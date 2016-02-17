У Яценюка розповіли про спроби популістів розхитати ситуацію й запевнили у продовженні роботи коаліції

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії «Народний фронт».

У «Народному фронті» назвали заяву «Батьківщини» про вихід із коаліції «черговим свідченням безвідповідального популізму».

«Жоден пункт коаліційної угоди, яку депутати «Батьківщини» підписали, вони ж і не виконували. Фракція саботувала роботу коаліції «Європейська Україна». Протягом тривалого часу «Батьківщина» не голосує за внесені коаліцією і коаліційним урядом законопроекти. Водночас, вони довго не наважувалася публічно заявити про те, що більше не працюють з коаліцією. Створивши коаліцію і маючи своїх міністрів в уряді, ця фракція робила все, щоб уникнути політичної відповідальності, домогтися дострокових виборів і дестабілізувати ситуацію в країні. Вчора у парламенті не вдалося реалізувати цей деструктивний сценарій. Саме цим викликана сьогоднішня заява «Батьківщини» про вихід з коаліції. Це ніщо інше, як чергова спроба задовольнити свої меркантильні інтереси вже не через відставку уряду, а через політичну кризу», - наголосили у «Народному фронті».

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У партії нагадали, що неодноразово закликали колег підписати додаток до коаліційної угоди і разом рухатися шляхом реформ, проте «Батьківщина» обрала сценарій протистояння.

«Хочемо наголосити, що всі намагання популістів розхитати ситуацію в країні – приречені на провал. Коаліція «Європейська Україна» продовжує роботу заради позитивних змін у державі. Яким би складним не було це завдання», - йдеться в заяві «Народного фронту».