Партія регіонів підготувала зміни до Конституції

Фракція Партія регіонів підготувала проект закону «Про внесення змін до Конституції України».

Як повідомила на прес-конференції народний депутат України Олена ЛУКАШ, проектом закону передбачено в Конституції закріпити позаблоковий статус України, а також неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн і надати російській мові статусу державної.

Народний депутат України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що в проекті змін до Конституції передбачено, що вибори до Верховної Ради відбуваються на засадах пропорційної системи з відкритими списками.

Крім того, передбачено, що політична партія, яка отримала більшу відносно інших партій кількість голосів виборців, але меншу тієї, що забезпечує обрання більшості від конституційного складу ВР України, отримує 226 депутатських мандатів.