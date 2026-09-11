Ціни на дизельне пальне в США встановили новий історичний рекорд: скільки коштує

Американці швидко відчують на собі наслідки здорожчання.

Ціни на дизельне паливо в США вперше в історії перевищили 6 доларів за галон (70,6 грн за літр). Здорожчання дизелю підвищує ризик подальшої інфляції напередодні сезонного піку попиту на паливо, пише Bloomberg.

Ціна в 6 доларів стала середньою по країні. Втім, у штаті Каліфорнія вартість дизелю наближалася до 8 доларів за галон, або 94,2 грн за літр, що вже співставно з українськими цінами. При цьому США традиційно є одним із найбільших експортерів нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, у світі.

Наслідки рекордно високих цін на дизель американці швидко відчують на собі – паливо є ключовим фактором, що впливає на ціни на продукти харчування, вартість перевезень та будівництво. Дизель використовується повсюдно – від виробництва електроенергії та опалення будинків до сільськогосподарської техніки та автопоїздів. Попит також зростає напередодні осені, коли збільшується споживання палива для опалення та сільського господарства.

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Геополітичні потрясіння суттєво обмежили світові можливості з виробництва та транспортування достатніх обсягів цього пального. На Близькому Сході перебої з судноплавством через Ормузьку протоку та втрата потужностей із переробки нафти обмежили як виробництво, так і дистрибуцію, внаслідок чого обсяги перевезень пального залишаються значно нижчими за довоєнний рівень. У Росії тривалі атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи призвели до заборони експорту дизельного пального.

Цього тижня також загострилися бойові дії поблизу стратегічно важливих Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток. Схоже, що США та Іран готуються до тривалого протистояння, яке може надовго зберегти високі ціни на енергоносії.

Вартість дизелю б’є по рейтингах Трампа

Стрімке зростання цін становить особливу проблему для Республіканської партії президента Дональда Трампа, адже до проміжних виборів залишилося трохи більше ніж 50 днів. Це питання може відіграти вирішальну роль у штаті Мен, де частка домогосподарств, що використовують для опалення мазут (або пічне паливо), є найвищою в країні, а також у таких аграрних штатах, як Огайо, Канзас та Айова.

У розпорядженні Білого дому залишилося небагато важелів впливу для зниження внутрішніх цін, окрім подальшого використання стратегічного нафтового резерву або запровадження заборони на експорт. Міністр внутрішніх справ США Даг Бергум, відповідаючи на запитання про можливий контроль над експортом дизельного пального, зазначив, що розглядаються всі варіанти. Водночас він зауважив, що в минулому подібні заходи призводили до зростання цін.

Ціни на пальне в Україні – головні новини

Пальне в Україні дорожчає протягом всього тижня і ціни на заправках 10 вересня оновили історичні максимуми. Літр дизельного палива в середньому коштує 93,76 грн.

Паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що дизель вже скоро дійде до позначки в 100 грн за літр. Бензин, в свою чергу, буде коштувати 90 грн/літр. Водночас дефіциту пального в Україні, за словами фахівця, не буде.

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