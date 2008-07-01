У Ющенка встали на захист біженця з коаліції від БЮТ

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК заявляє про відсутність правових підстав для позбавлення депутатських повноважень народного депутата від фракції БЮТ Ігоря РИБАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК сказала на брифінгу у вівторок.

«Підстави для прийняття рішення про дострокове припинення повноважень депутата РИБАКОВА на сьогодні відсутні», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона наголосила, що з правової точки зору правовий статус фракції і правовий статус коаліції є різними. За її словами, позбавити повноважень депутата можна в разі не входження до фракції політичної сили, або виходу з фракції.

При цьому вона нагадала, що депутат І.РИБАКОВ написав заяву про вихід з коаліції.

«Якби РИБАКОВ написав заяву про вихід з депутатської фракції, то безперечно, тоді у БЮТ і відповідно у фракції і відповідно у з’їзду виникло б абсолютне право прийняти рішення про дострокове припинення його повноважень», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ написав заяву про вихід з коаліції.

27 червня було оприлюднене рішення Конституційного Суду, яким, зокрема, визнано неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій.

Крім того, Конституційний Суд розтлумачив терміни «невходження» та «вихід» народного депутата із депутатської фракції. Згідно з роз’ясненням КС, «невходження» народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій) до складу депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій) – це у встановленому законом порядку відмова народного депутата увійти до складу депутатської фракції, яка формується з народних депутатів, обраних від політичної партії (виборчого блоку).

Згідно з тлумаченням КС, «вихід» народного депутата зі складу фракції – це у встановленому законом порядку припинення народним депутатом свого перебування у складі зареєстрованої депутатської фракції політичної партії, за списком якої він був обраний.

Конституційний Суд також роз’яснив, що народний депутат зобов’язаний перебувати у депутатській фракції тієї політичної партії, виборчого блоку, за списком якого він був обраний народним депутатом.

30 червня джерело УНІАН в БЮТ повідомило, що з’їзд блоку позбавив народного депутата І.РИБАКОВА депутатського мандата.

Сам з’їзд відбувався за зачиненими дверима, без участі представників ЗМІ.

Джерело також повідомило, що під час з’їзду було ухвалене рішення не давати жодних коментарів і офіційно не оприлюднювати рішення блоку.