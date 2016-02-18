Уряд намагаються торпедувати, щоб загальмувався перехід на євростандарти - депутат

14:30, 18 лютого 2016
Політика
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Одна з основних причин нинішньої антиурядової кампанії - швидка адаптація економіки до стандартів ЄС, яка вкрай невигідна для російських імпортерів в Україну.

REUTERS

Про це заявив голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

"Україна  в 2015 році прийняла 2,7 тисячі технічних  стандартів, гармонізованих із законодавством  Євросоюзу, а також скасувала 15 тисяч  радянських ГОСТів", - наголосив він.

"Уряд, відповідно до Угод з Євросоюзом, адаптує технічні та адміністративні  правила, щоб українським виробникам  було легше експортувати свою  продукцію до ЄС, натомість виробники  з ЄС могли б виходити на  ринок України без додаткової  сертифікації. Це дозволить розширити  асортимент товарів і знизити  ціни для українців", - сказав  Андрій Іванчук.

За його словами, така адаптація, будучи ключовим елементом євроінтеграції, автоматично виключає можливість преференцій, які раніше де-факто існували для російських постачальників.

"Україна  до війни була ключовим ринком  для багатьох галузей російської  економіки. Сьогодні Арсеній Яценюк  позбавив Україну від надмірної  російської залежності, скоротив  імпорт російського газу, тепер - де-факто ліквідує невигідні Україні  преференції для решти російського  імпорту", - заявив Іванчук.

"Це  також антиолігархічний захід, оскільки  змусить багатьох українських  монополістів підвищувати якість  своєї продукції", - додав він.

Голова комітету підкреслив, що такі "антиросійські дії Уряду і Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка викликають шалений спротив і є основною причиною нинішньої антиурядової кампанії".

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