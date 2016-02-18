Уряд намагаються торпедувати, щоб загальмувався перехід на євростандарти - депутат

Про це заявив голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

"Україна в 2015 році прийняла 2,7 тисячі технічних стандартів, гармонізованих із законодавством Євросоюзу, а також скасувала 15 тисяч радянських ГОСТів", - наголосив він.

"Уряд, відповідно до Угод з Євросоюзом, адаптує технічні та адміністративні правила, щоб українським виробникам було легше експортувати свою продукцію до ЄС, натомість виробники з ЄС могли б виходити на ринок України без додаткової сертифікації. Це дозволить розширити асортимент товарів і знизити ціни для українців", - сказав Андрій Іванчук.

За його словами, така адаптація, будучи ключовим елементом євроінтеграції, автоматично виключає можливість преференцій, які раніше де-факто існували для російських постачальників.

"Україна до війни була ключовим ринком для багатьох галузей російської економіки. Сьогодні Арсеній Яценюк позбавив Україну від надмірної російської залежності, скоротив імпорт російського газу, тепер - де-факто ліквідує невигідні Україні преференції для решти російського імпорту", - заявив Іванчук.

"Це також антиолігархічний захід, оскільки змусить багатьох українських монополістів підвищувати якість своєї продукції", - додав він.

Голова комітету підкреслив, що такі "антиросійські дії Уряду і Прем'єр-міністра Арсенія Яценюка викликають шалений спротив і є основною причиною нинішньої антиурядової кампанії".