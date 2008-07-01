Янукович рветься перевірити, як Тимошенко зриває бюджетний рік

Партія регіонів звернулася до Рахункової палати України з проханням надати розгорнуту оцінку стану виконання Кабінетом міністрів України Державного бюджету на 2008 рік. Про це йдеться у листі голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Віктора ЯНУКОВИЧА до голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА.

У листі, розміщеному на офіційному партійному сайті, йдеться зокрема, про стан фінансування бюджетних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля, фінансування місцевих бюджетів тощо.

"Майже півріччя Україна живе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", які не враховують істотних змін, що відбулися в соціально-економічному житті країни, та не відповідають сучасним реаліям ”- зазначено в листі. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що відповідно до даного закону передбачено зобов`язання уряду підготувати на основі результатів моніторингу виконання держбюджету протягом січня – лютого 2008 року та внести до 1 березня 2008 року відповідні зміни до Державного бюджету, але Кабмін ігнорує цю норму закону.

В листі В.ЯНУКОВИЧА зазначається, що уряд систематично не виконує положення Державного бюджету, зокрема, “не фінансується майже кожна 4 бюджетна програма; жодної копійки із загального фонду Держбюджету не виділено на 203 програми; 132 програми одержали менше половини фінансування, передбаченого планом; урядом гальмується затвердження порядків витрачання бюджетних коштів”.

“Ці факти викликають тривогу за стабільність соціально-економічної ситуації в країні і дають можливість казати про зрив урядом бюджетного року”, - наголошується у листі. В ньому зазначається, що “діючий державний бюджет не враховує гостру макроекономічну ситуацію в країні, що утворилася внаслідок непродуманої економічної політики чинного уряду”.

Крім того, голова фракції Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ доручив своїм заступникам забезпечити підготовку у комітетах парламенту звіту про стан виконання урядом Державного бюджету на цей рік для оголошення цього звіту на найближчому пленарному засіданні, а також доручив створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів порушення урядом Конституції та законів України в частині неналежного проведення бюджетної політики, недотримання встановлених законодавством вимог до бюджетного процесу та невиконання Державного бюджету на 2008 рік.