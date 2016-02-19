ЗМІ: у Генпрокуратурі допускають, що Шокін може залишитися на посаді

Такий висновок можна зробити зі слів прокурора Владислава Куценка в коментарі "Українській правді". "Президент вніс пропозицію Віктору Шокіну подати у відставку. І, однозначно, ця пропозиція генпрокурором прийнята. Але при цьому хочу зазначити, що з цього моменту подальше вирішення питання, чи залишиться Шокін Генпрокурором, чи піде у відставку, будуть вирішувати президент та Верховна Рада", - зазначив він.

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"Поки президент не задовольнить цей рапорт, а Рада більшістю голосів не дасть згоду на звільнення, Віктор Шокін і надалі обійматиме посаду генпрокурора. Враховуючи політичну ситуацію, яка склалась в країні, ми не виключаємо будь-які рішення", - зазначив він.

Він також додав, що "поки питання остаточно не буде вирішено, підбирати та обговорювати кандидатів на цю посаду – зарано".

Крім того, Владислав Куценко заявив, що за законом, заява про звільнення подається президенту. "Офіційно факт надходження такої заяви має підтвердити співробітник адміністрації президента", - зазначив він.

На уточнення про те, що речник президента Вячеслав Цеголко, який повідомив, що заява вже в адміністрації президента,Владислав Куценко зазначив, що він повідомив про це неофіційно - через "Твіттер".