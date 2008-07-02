Біля Одеси люди Вітренко напали на учасників акції „Україна за НАТО!”

В Одеській області міліція запобігла виникненню сутички між прихильниками та противниками вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок близько 22.00 сталася сутичка між учасниками акції „Україна за НАТО!”, яка 29 червня розгорнули наметове містечко неподалік селища Чорноморське Комінтернівського району, і активістами Партії прогресивних соціалістів України, які прибулими сюди вчора.

За словами члена правління обласної організації „Просвіта” Сергія ІВАШОВА, група „вітренківців-антинатовців”, які теж вирішили розгорнути наметове містечко поряд з Чорноморським, несподівано напала на одеських „просвітян”, силкуючись порвати транспаранти і державні прапори. Однак нападники отримали відсіч з боку учасників акції „Україна за НАТО!”.

Зупинив сутичку наряд міліції, що чергував поряд з наметовими містечками прихильників і противників вступу України до Північноатлантичного альянсу. Учасникам інциденту довелося у письмовій формі пояснювати свої дії, правоохоронці, у свою чергу, подали рапорти про хуліганський інцидент.

Нагадаємо, після проведення 29 червня мітингу на Соборній площі Одеси громадянської акції „Україна за НАТО!”, яку ініціювали обласна організація товариства „Просвіта”, міська організація партії „Реформи і порядок” та обласна координаційна рада „Україна за євроатлантичну інтеграцію”, близько півсотні одеситів, переважно молодшого і середнього поколінь, розгорнули наметове містечко на підтримку НАТО біля селища Чорноморське, поряд з яким у липні заплановано проведення однієї з операцій міжнародних навчань „Сі-Бриз-2008”.