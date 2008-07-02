Платіні розповів про свої плани під час візиту до України

Делегація УЄФА на чолі з президентом організації Мішелем ПЛАТІНІ 2-3 липня відвідає Польщу та Україну.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, М.ПЛАТІНІ зустрінеться з президентами і прем`єр-міністрами обох країн.

У середу по обіді президент УЄФА зустрінеться з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ і главою держави Лехом КАЧИНСЬКИМ. У четвер, 3 липня, М.ПЛАТІНІ зустрінеться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

"Цей візит - частина місії з ознайомлення із ситуацією в Польщі та Україні на високому рівні, - сказав перед поїздкою М.ПЛАТІНІ. - Ми зустрінемося з лідерами країн, а також проведемо переговори з усіма відповідальними сторонами, які займаються підготовкою до Євро-2012, щоб визначити ситуацію в двох країнах на цей момент. Потім буде подано звіт у Виконавчий комітет УЄФА, який зможе повною мірою оцінити ситуацію в двох країнах на нашій наступній зустрічі 25 і 26 вересня в Бордо".

Делегація УЄФА у складі десяти осіб також проведе переговори на високому рівні з представниками футбольних асоціацій Польщі та України. У плані поїздки є й зустрічі з представниками міністерств спорту та іншими організаціями, які займаються підготовкою до Євро-2012.

Частина делегації, включаючи М.ПЛАТІНІ, після України вирушить до Казахстану, де зустрінеться з представниками футбольної федерації та відвідає новий стадіон в Астані. Потім М.ПЛАТІНІ та його колеги побувають у Баку - там вони планують провести переговори з Асоціацією футбольних федерацій Азербайджану, а також побувати на будівництві нового тренувального центру для молоді.

"Я дуже радий використати цю можливість для того, щоб відвідати моїх футбольних друзів в Азербайджані й Казахстані та побачити їхні найновіші проекти - новий стадіон в Астані та футбольну академію відповідно. Розвиток футбольної інфраструктури в східних країнах дуже важливий для майбутнього нашої гри", - зазначив М.ПЛАТІНІ.