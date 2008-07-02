Янукович проігнорував Яценюка

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сумнівається у продовженні роботи парламенту в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі з представниками фракцій Комуністичної партії України та Блоку Литвина.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що представники фракції Партії регіонів не з’явилися на зустріч. Він зазначив, що саме депутати від цієї фракції неодноразово порушували питання про продовження сесії.

Згідно з календарним планом ВР, останній тиждень роботи депутатів під час другої сесії в пленарному режимі передбачено з 8 липня до 11 липня, а потім ще тиждень депутати працюватимуть в округах і сесія завершується.

Водночас А.ЯЦЕНЮК не виключив можливості внесення на розгляд парламенту питань, що можуть спровокувати протистояння в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня народний депутат, член фракції Партії регіонів Олена ЛУКАШ зареєструвала у парламенті проект постанови «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України VI скликання» (реєстр № 2683), яким передбачається продовжити роботу другої сесії Верховної Ради у пленарному режимі та роботу в комітетах і фракціях до 18 липня 2008 року.

Коментуючи цей проект постанови, О.ЛУКАШ, зокрема, пояснила: “Враховуючи те, що у Верховній Раді виникла кризова ситуація, яка виключила можливість нормального розгляду та прийняття законопроектів, які мають першочергове значення для українського народу та економіки України, реальним засобом до надолуження втраченого є продовження роботи Верховної Ради з метою ухвалення важливих для країни законопроектів”.