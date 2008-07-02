У МВС погрожують Кернесу примусовим приводом на допит

Міліція здійснить примусовий привід стосовно секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА у разі його ухилення від явки до слідчого для дачі свідчень у кримінальній справі щодо наркоторгівлі на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Міністерства внутрішні справ України, розміщеній на офіційному веб-сайті відомства.

У повідомленні зазначається, що вчора, 1 липня 2008 року, Г.КЕРНЕСУ у присутності свідків працівниками міліції було вручено повістку про запрошення його на допит як свідка у кримінальній справі, порушеній за низкою статей розділу ХІІІ Кримінального кодексу України «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення». Зазначена кримінальна справа знаходиться у провадженні Головного слідчого управління МВС України, слідчими якого й провадиться досудове слідство, і куди має прибути Г.КЕРНЕС на допит.

«Саме слідчий, а не свідок чи будь-яка інша особа визначає, де необхідно проводити процесуальні дії, в тому числі й допити свідка. Зважаючи на те, що пан КЕРНЕС є одним з керівників органу місцевого самоврядування, він повинен з повагою ставитися до законних вимог представників правоохоронних органів та сприяти розслідуванню кримінальної справи», – наголошується у заяві МВС.

Відомство також нагадує, що це був “третій виклик пана КЕРНЕСА на допит в якості свідка”.

«В разі ухилення його від явки до слідчого, згідно з чинним законодавством працівниками міліції може бути застосовано стосовно нього примусовий привід», - йдеться в заяві МВС.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня група працівників харківської міліції протягом кількох годин перебувала у приміщенні Харківської міськради біля кабінету Г.КЕРНЕСА з метою вручити йому повістку до слідчого. За інформацією деяких джерел, правоохоронці намагалися здійснити примусовий привід Г.КЕРНЕСА на допит.

Сам Г.КЕРНЕС, який сьогодні виконує обов’язки міського голови Харкова, а також керівник юридичного департаменту міськради заявили про незаконність дій міліції.