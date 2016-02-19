Литва та Швеція готові допомогти Україні в реалізації реформ та протидії російській агресії

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду, Яценюк висловив вдячність литовській і шведській сторонам за незмінну підтримку України та практичну технічну і експертну допомогу в реформуванні Збройних Сил.

«Я по-справжньому ціную підтримку, яку Ваші країни надають українському Міністерству оборони з тим, щоб зробити українські Збройні Сили сильнішими, надійними, адже – як Ви добре знаєте – українська армія захищає не лише Україну, але й кордони Європейського Союзу. Ми всі опинилися перед неймовірними геополітичними викликами», – зазначив прем’єр.

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У свою чергу міністри запевнили в готовності урядів Литви та Швеції й надалі надавати Україні всебічну допомогу в реалізації реформ і протидії російській агресії.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили комплекс питань, пов’язаних з виконанням Мінських домовленостей, внутрішньополітичну ситуації в нашій державі та дії і плани уряду в контексті європейського курсу перетворень.