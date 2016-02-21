До готелю "Козацький" приїхав заступник міністра оборони

У ніч на неділю, 21 лютого, близько третьої ночі до готелю "Козацький" на Майдані Незалежності у Києві прибув заступник міністра оборони України, керівник апарату генерал-лейтенант Олександр Дублян, повідомляє ТСН.ua.

"Дублян заявив, що до активістів РПС не застосовуватимуть сили, і що всі конфлікти необхідно вирішувати мирним шляхом – шляхом перемовин", - говориться у повідомленні.

Як відомо, саме Міноборони володіє готелем "Козацький", в якому на кілька діб орендували приміщення "Радикальні праві сили". У готелі облаштували штаб РПС. Видання повідомляє, що приміщення орендоване принаймні на кілька діб.

Чоловіки у камуфляжі, які називають себе РПС, влаштували на вході до готелю режим пропуску – зайти могли лише мешканці готелю.

Близько 19 години 20 лютого ТСН звернулася за коментарем у Міністерство оборони України, якому належить "Козацький". Там відмовилися пояснювати що відбувається і порадили звертатися за коментарями до правоохоронців.

Як відомо, близько другої ночі до центру Києва приїхали автобуси Нацгвардії.

20 лютого у день вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні" люди у камуфляжі, які називаються "Революційними правими силами", зайняли актовий зал у готелю "Козацький". Згодом з'ясувалось, що приміщення було орендоване. Ці ж люди почали встановлювати намети на Майдані. Під час встановлення цих наметів сталася штурханина з силовиками. Активісти РПС заявили, що залишатимуться на Майдані - там розгорнули намет. А владі висунули вимоги, серед яких - відставка президента та уряду.