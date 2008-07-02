У БЮТ не зважатимуть на позицію Європи щодо імперативного мандату

В умовах перехідного періоду в Україні повинен діяти імперативний мандат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат від фракції БЮТ, член постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, у Резолюції ПАРЄ про стан демократії в Європі є кілька важливих моментів, які стосуються України: імперативний мандат і судова система. Асамблея визнала існування імперативного мандату не європейською нормою і наголосила на тому, що імперативний мандат не повинен застосовуватися.

За його словами, представники фракції Блоку Юлії Тимошенко, які наполягають на введені імперативного мандату для народних депутатів, й надалі доводитимуть в Європі, «що імперативний мандат – це засіб боротьби з політичною корупцією, а не засіб боротьби з вибором громадян».

В.ПИСАРЕНКО підкреслив, що позиція Європи щодо недемократичності імперативного мандату не повинна стати на заваді запровадженню його в Україні.

Як повідомляв УНІАН, з 23 по 27 червня у Страсбурзі відбулась третя частина сесії ПАРЄ, в якій брала участь делегація Верховної Ради України.