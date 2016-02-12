У Києві під час обшуку будинку знайшли іменний пістолет Чечетова (фото)

Про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

"Слідчими СУ ГУ Національної поліції в м. Києві в рамках розслідування, розпочатого за фактом незаконного виготовлення боєприпасів, проведено обшуки за місцем проживання одного з фігурантів кримінального провадження. Під час обшуку у приватному будинку на території Дарницького району виявлено та вилучено 2 автомати АКМС, 4 пістолети, гранату «РГД-5» з запалом, станок для виготовлення патронів, понад 200 різних боєприпасів, а також приладдя для виготовлення патронів із залишками речовини, схожої на порох", - йдеться в повідомленні.

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"Крім того, в приміщенні будинку вилучено дозвіл виданий на право зберігання та носіння нагородного пістолета «Маузер К-96» на ім’я Чечетова М. В., сам пістолет та 10 патронів до нього", - наголосили в столичній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого минулого року у Генпрокуратурі заявили про вручення Чечетову підозри у зловживанні владою та службовому підробленні під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем при обтяжуючих обставинах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

21 лютого Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури виніс рішення про обрання Чечетову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням розміру застави у 4 млн 990 тис. грн.

23 лютого за Чечетова було внесено заставу і звільнено з-під варти.

28 лютого Чечетова знайшли мертвим. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Чечетов випав із 17-го поверху житлового будинку у Києві. Було відкрито кримінальне провадження за фактом смерті за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

2 березня Чечетова поховали на Південному кладовищі Києва.