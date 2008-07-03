У БЮТ назвали умову звільнення Семенюк вже наступного тижня

Питання про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України наступного тижня може бути внесене до порядку денного роботи Верховної Ради у разі прийняття відповідного рішення Погоджувальною радою лідерів фракцій та голів комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості розгляду даного питання, він зазначив, що це питання може бути запропоновано парламенту до розгляду, якщо голова Спеціальної комісії ВР з питань приватизації Євген МАРМАЗОВ наполягатиме на розгляді цього питання, і Погоджувальна рада підтримає цю пропозицію комісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Спеціальна комісія ВР з питань приватизації, заслухавши звіт Фонду держмайна за 2007 рік, визнала роботу Фонду незадовільною.

Крім того, комісія ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути питання щодо відповідності голови ФДМУ В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО посаді.