У "Самопомочі" розповіли, що стало каталізатором для виходу фракції з коаліції

Він зазначив, що "Самопоміч" перед виходом з коаліції розуміла всю складність ситуації у країні, передає "Сегодня".

"Ми до останнього робили все можливе, щоб парламент був дієздатним, щоб він працював згідно з регламентом. Дуже важлива функція лежить на коаліції", - розповів Садовий.

Він наголосив, що перші голосування, в яких коаліція не знаходила порозуміння в собі і почала запрошувати людей, колишніх регіоналів, показали, що щось тут не так.

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"Це було, було два, потім голосування за призначення генпрокурора Віктора Шокіна, і дуже багато законів, які насправді не корисні для країни... Звичайно, каталізатором процесу стало голосування за відставку уряду", - заявив мер Львова.

Крім того, він розповів, що рішення про вихід з коаліції "Самопоміч" прийняла одноголосно.

Нагадаємо, 18 лютого на засіданні проводу політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" було прийнято рішення про вихід політсили з коаліції.