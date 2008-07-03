Ющенко заспокоїв Тимошенко: він скасує розпорядження Кабміну, але не її

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє скасувати своїм указом дію постанов уряду, що регламентують роботу бізнесу, які не відповідають законам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні на форумі «Влада і бізнес – партнери».

«Я готовий зараз дати доручення підготувати відповідний указ Президента, і всі, відповідно, постанови уряду, - Юлія Володимирівна, я не про цей уряд хочу говорити, - які були прийняті в попередні роки і не відповідають сьогодні чинному законодавству, має бути скасовано», - наголосив Президент, звертаючись до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами В.ЮЩЕНКА, перелік документів, які необхідно скасувати, буде передано уряду в найближчі 3-4 тижні.

Разом з тим Президент зазначив, що на сьогодні реформування дозвільної системи відбувається незадовільними темпами.