Через вибухи в Софії Аеросвіт готується посадити літак в іншому місті

Авіакомпанія «АероСвіт» не виключає можливості посадки свого літака в іншому аеропорту Болгарії через вибухи в Софії.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар компанії Сергій КУЦИЙ.

«О 16.10 літак був готовий вилетіти, проте оскільки злітно-посадочна смуга до цього часу в аеропорту Софії ще не була відкрита, було ухвалено рішення змінити проходження рейсу Київ-Софія-Белград-Київ на Київ-Белград-Софія-Київ. Тобто, першу посадку літак зробить у Белграді», - повідомив прес-секретар.

За його словами, якщо до часу вильоту літака з Белграда можливості посадки в Софії все ще не буде, літак здійснить посадку в іншому аеропорту Болгарії. Компанія зараз займається отриманням відповідного дозволу на посадку. Як уточнив С.КУЦИЙ, це аеропорт Бургас, а звідти компанія доставить пасажирів до Софії.

«Літак сяде в Софії тільки в тому випадку, якщо ми зможемо гарантувати абсолютну безпеку пасажирів у цьому аеропорту», - зазначив С.КУЦИЙ. За його словами, зараз літак вже готується до вильоту до Белграда, нове польотне завдання за новим маршрутом вже доставлено на борт.

50 пасажирів даного рейса прямують до Софії й близько 40 – до Белграда.

Сьогодні вночі сталася серія вибухів на складах боєприпасів у передмісті Софії. В результаті в ряді східних районів Софії в будівлях були вибиті вікна, тисячі людей в паніці залишили свої будинки.

У зв`язку з вибухами "АероСвіт" відклав виконання сьогоднішнього рейса "Київ-Софія" до з`ясування ситуації.

"АероСвіт" здійснює рейси "Київ-Софія" двічі на тиждень.