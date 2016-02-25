Експерти назвали 20 претендентів на крісла в уряді технократів

Українські HR-фахівці Talent Advisors і експерти склали список з 87 осіб, які могли б претендувати на місця в українському уряді технократів. Після цього 658 респондентів вибирали по 20 осіб, які, на їхню думку, могли б увійти до такого Кабміну.

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Топ-20 кандидатів опублікував у свіжому номері журнал "Новое время". Наводимо в порядку спадання кількості набраних голосів.

Чинний міністр інфраструктури, а до цього гендиректор групи Континіум і глава інвестиційно-банківського департаменту Dragon Capital Андрій Пивоварський.

Міністр фінансів, а також засновник і до 2014 року голова Horizon Capital Advisors Наталя Яресько.

Заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Керуючий партнер E&Y Україна економіст Олексій Кредисов.

Директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" і засновник інвестиційної компанії AYA Capital Юрій Вітренко.

Колишній заступник міністра оборони з економічних питань України Юрій Гусєв.

Міністр аграрної політики і продовольства з 2014 року Олексій Павленко.

Директор Департаменту інновацій та інтелектуальної власності МЕРТ Олена Мініч.

Голова представництва міжнародної фінансової корпорації IFC Олена Волошина.

Колишній заступник міністра економічного розвитку, а до цього – керуючий партнер інвестфонду Icon Private Equity Максим Нефьодов.

Перший заступник голови Адміністрації президента, а раніше гендиректор Microsoft Україна Дмитро Шимків.

Президент Гарвардського клубу України та член Нацради реформ при президентові України Даниїл Пасько.

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Заступник голови НБУ, а до цього – член правління Uni Credit Bank Владислав Рашкован.

Радник міністра інфраструктури Володимир Шульмейтер.

Президент компанії "Київстар" Петро Чернишов.

Співзасновник і головний виконавчий директор інвестиційної компанії Horizon Capital Олена Кошарна.

Голова правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук.

Керуючий партнер компанії Deloitte Андрій Булах.

Як відомо, 16 лютого президент Петро Порошенко виступив із зверненням, в якому закликав генпрокурора Шокіна і прем'єра Арсенія Яценюка піти у відставку. Також Порошенко заявив про необхідність повного перезавантаження уряду.

Але в той же день Рада провалила голосування за відставку Кабміну.

Згідно із законом про уряд, резолюція недовіри вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш як 226 депутатів. Якщо вона підтримана, уряд йде. Якщо достатньої кількості голосів на знаходиться, це питання можна піднімати до кінця поточної сесії.