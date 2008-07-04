Богатирьова бачить, як ситуація у ВР перетворюється на "мило"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА вважає безглуздим проведення в Україні дострокових парламентських виборів.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Кореспондент» (№25(314) від 5 липня 2008 року).

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, йти зараз на дострокові вибори до Верховної Ради України «безглуздо, оскільки ситуація все більше перетворюється на політичне мило, яке виборцям показують по телевізору».

На її думку, «більш демократичними такі дострокові вибори не стануть».

Секретар РНБО вважає, що ці вибори будуть схожі «на чергову маркетингову операцію, в ході якої дві-три найбільші політичні партії боротимуться за право набрати більшу кількість голосів і сформувати коаліцію».

Р.БОГАТИРЬОВА переконана, що дострокові вибори не на часі, і нічого не змінять в розстановці сил. За її словами, вони можуть «посилити існуючу кризу влади».

Водночас вона додала, що якщо буде рішення про проведення таких виборів, то їх необхідно проводити за новими виборчими принципами, в першу чергу потрібно змінити виборчу систему.