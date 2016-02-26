БПП хоче створення в Києві школи з кримськотатарською мовою навчання

Про це заявив голова Київської міської організації партії Дмитро Білоцерковець, повідомляє прес-служба БПП.

«На першому етапі може йтися про відкриття окремих класів в одній зі столичних шкіл або проведення факультативних занять для дітей кримських татар. Із цього приводу ми починаємо консультації з керівництвом міста та Меджлісом», - зазначив він.

Читайте такожГлава Меджлісу привітав з Новим роком українською та кримськотатарською мовами

Білоцерковець підкреслив, що зусилля з деокупації півострова повинні супроводжуватися також і турботою про потреби кримських татар, які проживають на материковій частині України, зокрема в столиці.

За його словами, в столиці України мешкають тисячі кримських татар, багато з яких є вимушеними переселенцями з Автономної Республіки Крим.

Читайте такожУ Криму не бажають відкривати національні класи з вивчення кримськотатарської мови - Меджліс