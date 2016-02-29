Глава МЗС Німеччини представить Раді безпеки ООН звіт щодо України

Як і рік тому, центральною темою дискусії цього разу стане ситуація в Україні, передає ТАСС.

Головуючий в РБ венесуельський дипломат Рафаель Рамірес повідомив, що Рада не планує приймати жодних рішень, але на всяк випадок закликав дочекатися підсумків засідання.

Німеччина визначила три пріоритети для головування в ОБСЄ: відновлення діалогу, відновлення довіри і безпеки. Це у першу чергу стосується ситуації в Україні.

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