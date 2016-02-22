Глави МЗС Франції і Німеччини заявили, що ситуація на Донбасі ще далека від мирного вирішення

Про це йдеться у спільній статті двох міністрів, опублікованій сьогодні у Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини.

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"Україна стикається з безпрецедентними викликами. Її суверенітет було підірвано одним з її сусідів у той спосіб, який для багатьох у Європі у XXI столітті здавався неможливим. В результаті конфлікт на сході України поглинає занадто багато політичних і фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватися на процес реформ. На жаль, ми все ще досить далекі від мирного політичного урегулювання", - наголошується у статті Штайнмаєра та Еро.

Міністри заявили, що через 12 місяців з часу підписання Мінських угод від 12 лютого 2015 року їхнє виконання залишається складним завданням.

"Однак це єдиний життєздатний шлях для країни, щоб повернути суверенітет над її територією та щоб мати можливість жити нарешті у мирі", - йдеться у статті.