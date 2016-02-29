"Народний фронт" закликає БПП якнайшвидше визначитися з підтримкою плану дій уряду на 2016 рік

Про це йдеться у заяві фракції НФ.

У ній зазначається, що запропонований прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком план передбачає економічне зростання України, створення нових робочих місць, зниження рівня бідності, відновлення довіри до влади.

"Цей план дій має стати порядком денним для розвитку країни у 2016 році. Невід’ємною частиною цього плану дій є принципи нової політики в Україні – жодного залаштункового втручання в роботу уряду, жодного тиску для відновлення корупційних схем, жодної зупинки реформ", - сказано в заяві.

НФ вважає, що ухвалення цього плану має стати потужним сигналом друзям і партнерам України на Заході, адже які б політичні дискусії не точилися, законодавча і виконавча гілки влади єдині в європейському векторі розвитку країни та прагненні реальних змін.

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Також, на думку політсили, ухвалення плану дій уряду повинно дати не менш чіткий сигнал противникам цього курсу як всередині країни, так і за її межами.

"Якщо ми відповідальні політики і нам болить за майбутнє України, не можемо витрачати час та зусилля на чвари. Не можемо зупинити й зірвати реформи. Спільна ефективна робота заради держави вимагає повної довіри і взаємної підтримки. Період невизначеності і взаємного поборювання не може тривати нескінченно. Адже час працює проти України", - заявляють у фракції "Народний фронт".

У зв'язку з цим НФ офіційно звертається до найбільшої парламентської фракції – "Блок Петра Порошенка" - з закликом якнайшвидше визначитися з підтримкою плану дій уряду.

"Зараз перед Україною стоять колосальні внутрішні й зовнішні виклики. Недооцінювати або применшувати їх - безвідповідально. Не маємо права легковажити в цей визначальний момент. Зараз президент, Верховна Рада України та уряд просто зобов’язані працювати спільно", - підкреслюється в заяві фракції.

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