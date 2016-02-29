Яценюк відмовився працювати в режимі непублічної політики і імітації реформ – політолог

Про це заявив політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко в понеділок, 29 лютого.

«У своєму виступі в неділю Яценюк зробив два дуже цікавих ходи, не типових для сучасної української політики. По-перше, він публічно, а не подалі від людських очей, як у нас все звикли робити, звернувся до всіх інститутів влади, а не просто до політичних сил, по-друге, він не вичікує, а намагається перехопити політичну ініціативу», – зазначив експерт.

«Цими двома обставинами можна пояснити практично відкрите звернення прем'єр-міністра як до суспільства, так і до всіх інститутів влади, насамперед – до президента», – додав він.

За словами політолога, у своїй недільній заяві Яценюк чітко вказав на саботаж з боку парламенту і президента, і публічно запропонував президенту вирішити проблему. «Або дати можливість працювати прем'єру і уряду безперешкодно працювати, і допомогти відновленню публічної, а не технічної більшості у Верховній Раді; або президент бере на себе відповідальність, створює свою більшість і свій уряд. Але тільки з реальними реформаторськими планами», – уточнив він.

У той же час він підкреслив, що Порошенко навряд чи обере другий шлях і замкне на себе управління, так як ця людина діє в політиці, керуючись трьома принципами: тіньовими договірними відносинами, дії щодо своїх конкурентів-соратників чужими руками, і категорична відмова від будь-якої відповідальності за власні дії. «Це дозволяє крутитися, бути ефективним і навіть утримуватися при владі. Але, на жаль, це не дає можливості проводити реформи, і в цій ситуації заява Яценюка в перекладі на будь-яку мову виглядає наступним чином: я готовий і далі нести відповідальність, прислухатися до критики, переформатувати Кабмін, але я не готовий працювати в режимі непублічної політики і імітації реформ», – зазначив експерт.

При цьому він додав, що президент може собі дозволити гальмувати роботу Кабінету міністрів, тому що у нього, на відміну від Яценюка, дуже багато часу: президентська каденція закінчується в 2019 році, а у прем'єра часу в обріз. «І в цій ситуації Порошенко блокує всі ефективні дії Кабміну, знаючи, що особисто йому це нічим не загрожує», – пояснив директор соціологічної служби «Український барометр».

«Думаю, зараз Захід має ухвалити рішення, на кого робити ставку: на Порошенка, який зараз може отримати контроль над урядом і парламентською більшістю, але при цьому не схильний до виконання своїх зобов'язань; або на Яценюка, який нехай з горем навпіл, повільно, але все ж рухається в бік реформ, подобається нам це, чи ні», – резюмував Небоженко.