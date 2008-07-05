Ющенко ще раз покличе до себе Тимошенко з бюджетом

У Секретаріаті Президента сподіваються, що зміни до державного бюджету на 2008 рік будуть допрацьовані з урахуванням зауважень Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ сьогодні журналістам.

Зокрема, Р.ЖУКОВСЬКИЙ висловив сподівання, що документ буде допрацьований з урахуванням зауважень Президента, а також пропозицій, висловлених сьогодні міністрами під час засідання Кабінету міністрів.

Він також сподівається, що при доопрацюванні змін бюджету будуть враховані й результати наради, яку Президент планує провести з цього питання в понеділок.

У свою чергу міністр юстиції Микола ОНІЩУК зазначив, що уряд, ухвалюючи сьогоднішнє рішення, сформував позицію про те, «щоб направити проект змін держбюджету у Верховну Раду, проте водночас, враховуючи, що консультації з Президентом продовжуються в ході підготовки документа до розгляду й по деяких позиціях, можливо, ще не завершені, дозволити прем`єр-міністру і міністру фінансів вносити в рамках затверджених макроекономічних показників і структурних позицій окремі зміни».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, Кабінет міністрів затвердив законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Разом із тим міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК зазначив, що до документа ще досить багато пропозицій, які будуть розглянуті Міністерством фінансів у робочому порядку.

Раніше Р.ЖУКОВСЬКИЙ заявляв, що Секретаріат Президента пропонуватиме внести зміни в проект документа під час його розгляду в комітетах Верховної Ради.