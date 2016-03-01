Справа голови корпусу "Азов-Крим" Краснова та його дівчини: до будівлі суду стягнули Нацгвардію (фото)

Захисник Шелест впевнений, що розгляд відбудеться саме сьогодні, адже спливає термін попереднього 72-годинного затримання, передає ТСН.

Втім, документи до суду ще не надійшли, ані Оксани, ані самого керівника "Азов-Криму" Станіслава Краснова до суду поки не доправили.

"У клопотанні сказано, що їй будуть просити домашній арешт, з 6 вечора до 6 ранку", - розповіла мати затриманої.

Водночас адвокати вважають, що запобіжний захід Станіславу Краснову сьогодні не обиратимуть. Впевнені, що "азовця" не покажуть громадськості, адже запевняють, що його сильно побили правоохоронці. Крім того, за даними корпусу, ще не визначено, за якою статтею судитимуть Краснова.

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"Ми підозрюємо, шо суду над Красновим не відбудеться, є кілька причин: СБУ досі не зрозуміло, за якою статтею судити Стаса. Перша версія - наркотики та зброя. Друга версія – вибухівка. Другий момент - ми вважаємо, СБУ не покаже вигляду Стаса, бо на ньому обличчя нема - суцільні гематоми. Ми вважаємо, що сьогодні відбудеться суд над його дівчиною Оксаною", - заявив речник "Азову" Олександр Алфьоров.

Крім того, Шевченківський суд з ранку взяли під посилену охорону – поруч чергують вісім автобусів Нацгвардії, щонайменше шість патрулів поліції та швидка. "Азов" каже, що акцій під судом не влаштовуватиме, "щоб не тиснути на суддів". Однак на 11 ранку збирають всіх небайдужих біля стадіону "Динамо" та хочуть йти колоною або безпосередньо до СБУ або до СІЗО СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест влаштував схованку з вибухівкою.

"Краснов разом з Шелест були затримані на автозаправці одразу після закладки схрону біля села Щасливе на трасі Київ-Харків", - повідомив керівник апарату голови СБУ.