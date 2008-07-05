«Єдиний Центр» завершив формування обласних осередків

Партія «Єдиний Центр» завершила формування своїх регіональних осередків. Про це заявив її лідер Ігор КРІЛЬ, перебуваючи на регіональній партійній конференції у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», головою осередку партії у Києві обрано Вікторію ЛІСНИЧУ, заступника директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Партійні конференції також відбулися 4 і 5 липня у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській і Запорізькій областях. За їх результатами були обрані ради та голови обласних організацій, а також делегати на з’їзд партії, що відбудеться 12 липня в Києві.

Таким чином, «Єдиний Центр»завершив формування регіональних осередків партії. Обласні організації сформовані в усіх без виключення областях України, Автономній республіці Крим, Києві та Севастополі, зазначає прес-служба.

«Єдиний Центр» пропонує суспільству об’єднавчі ідеї. Всі, хто є патріотами нашої держави, хто дбає про людей, хто не зважає на свої рейтинги, мають бути залучені до процесу «Єдиного Центру», - наголосив І.КРІЛЬ.