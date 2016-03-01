Більшість українців не хочуть референдуму стосовно Донбасу - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна з 8 по 17 лютого.

Так, соціологи спитали респондентів, чи потрібно проводити референдум щодо змін у Конституцію України в частині надання особливого статусу Донбасу (особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу).

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51,2% опитаних в тій чи іншій мірі висловилися проти референдуму. Зокрема, точно ні відповіли 29,6% респондентів, а 21,6% сказали, що скоріше ні.

35,9% опитаних в тій чи іншій мірі висловили підтримку проведенню такого референдуму. Зокрема, точно так сказали 15,9% опитаних; скоріше так відповіли 20% опитаних.

Ще 12,9% не змогли відповісти.

Всього за вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. осіб віком від 18 років в усіх областях України (без врахування населення окупованих територій Автономної республіки Крим, Донецької і Луганської областей). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.