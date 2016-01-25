Ляшко: Референдум щодо децентралізації треба провести вже в березні
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що референдум щодо внесення до Конституції змін щодо децентралізації треба провести вже в березні цього року.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прем'єр і глава МВС нарешті підтримали ідею Радикальної партії, про яку ми говоримо останній рік - провести всенародний референдум щодо змін до Конституції України... Сам референдум треба провести у березні, щоб назавжди зняти вигадану в Москві проблему з особливим статусом терористам і російським найманцям", - написав він.
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Ляшко підкреслив, що "надання чи ненадання особливого статусу для Донбасу чи будь-кому - це суверенна справа українського народу, як єдиного джерела влади, а не закордонних радників чи вітчизняних політиків".
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