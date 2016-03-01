Рада має негайно виправити помилку, через яку неможливо покарати суддів, що судили активістів Євромайдану - Ємець

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Народний фронт" Леонід Ємець, коментуючи рішення Вищого адміністративного суду про неможливість притягти до відповідальності суддів, які судили активістів Майдану.

"Я попереджав, що так буде. І що назва "справедливий суд" до цього закону аж ніяк не підходить", - наголосив Ємець.

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Народний депутат зазначив, що розуміючи, як судова система скористається законом "Про справедливий суд", він з колегами заздалегідь підготували і внесли законопроект, який дає можливість перегляду справ щодо рішень ВККС Верховним судом.

"Так що завдання Парламенту – це терміново прийняти законопроект №4052 та виправити закон "Про справедливий суд". Тепер, я сподіваюсь, це буде легше зробити", - резюмував представник "Народного фронту".