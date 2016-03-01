Порошенко нагородив 76 учасників АТО, з них 28 – посмертно
Серед представлених до нагородження 48 військовослужбовців 81-ї окремої аеромобільної бригади, які виявили мужність і незламність духу під час оборони Донецького аеропорту.
Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України 76 учасників АТО за особисту мужність, вірність військовій присязі та професіоналізм при виконанні бойових завдань.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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Згідно з указом, 76 військовослужбовців нагороджено орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, "За мужність" III ступеня. З них 28 осіб – посмертно.
Серед представлених до нагородження 48 військовослужбовців 81-ї окремої аеромобільної бригади, які виявили мужність і незламність духу під час оборони Донецького аеропорту в листопаді-грудні 2014 року та січні 2015 року, йдеться в повідомленні.