Порошенко нагородив 76 учасників АТО, з них 28 – посмертно

Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України 76 учасників АТО за особисту мужність, вірність військовій присязі та професіоналізм при виконанні бойових завдань.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Згідно з указом, 76 військовослужбовців нагороджено орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, "За мужність" III ступеня. З них 28 осіб – посмертно.

Серед представлених до нагородження 48 військовослужбовців 81-ї окремої аеромобільної бригади, які виявили мужність і незламність духу під час оборони Донецького аеропорту в листопаді-грудні 2014 року та січні 2015 року, йдеться в повідомленні.