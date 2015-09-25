Військові за успішне виконання бойових завдань отримали майже 3,5 мільйони гривень
11:39, 25 вересня 2015Війна
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За успішне виконання бойових завдань військовослужбовці Збройних сил України отримали майже 3,5 млн грн, а за безпосередню участь у бойових діях - понад 66 млн грн і 780 тис. - за знищену ворожу техніку.
У МОУ розповіли про виплати військовим / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.
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"Родинам загиблих військовослужбовців Збройних сил виплачено 1 млрд грн одноразової допомоги, а також понад 180 млн отримали учасники АТО, що зазнали поранень та отримали інвалідність", - повідомила Гаврилюк.
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