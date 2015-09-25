Військові за успішне виконання бойових завдань отримали майже 3,5 мільйони гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

Читайте такожУ Генштабі заявили, що виплатили бійцям АТО за знищену техніку бойовиків вже 1 мільйон гривень

"Родинам загиблих військовослужбовців Збройних сил виплачено 1 млрд грн одноразової допомоги, а також понад 180 млн отримали учасники АТО, що зазнали поранень та отримали інвалідність", - повідомила Гаврилюк.