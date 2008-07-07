У НУ-НС заявили Тимошенко: сепаратні переговори до добра не доведуть

Якщо прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вестиме сепаратні переговори за межами коаліції, то зміни до державного бюджету ухвалені не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив в інтерв’ю журналістам член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Анатолій МАТВІЄНКО.

За його словами, фракція НУ-НС може піти на те, аби ухвалити зміни до бюджету у першому читанні, якщо їм твердо пообіцяє з парламентської трибуни сама прем’єр-міністр або ж міністр фінансів, що принципові позиції НУ-НС будуть враховані при підготовці змін до бюджету до другого читання.

«Але якщо ми хочемо домовитись з одними на перше читання, а завтра з іншими – про друге читання, то тоді Президент їх не підпише, і цей закон не набере сили. Тут важливо не вести сепаратних переговорів», - підкреслив А.МАТВІЄНКО.

На його переконання, НУ-НС і БЮТ мають спільно домовитись про основні параметри змін до бюджету, а потім спільно шукати партнерів, які могли б долучитись до голосування за відповідні зміни.

Інформуючи про сьогоднішню зустріч Президента з фракцією НУ-НС, А.МАТВІЄНКО зауважив, що В.ЮЩЕНКО висловив свою позицію щодо відповідних змін до бюджету. Зокрема, за словами А.МАТВІЄНКА, йшлося про те, що необхідно збільшити фінансування НАК «Нафтобаз України», Аграрного фонду, Збройних сил тощо. Говорилось і про необхідність стримувати збільшення соціальних видатків: «Соціальні видатки, якщо ми не хочемо далі розкручувати інфляцію, очевидно, мають бути аргументовано вгамовані».

При цьому А.МАТВІЄНКО наголосив, що Президент не нав’язував фракції свою точку зору, а просив дуже детально проаналізувати зміни до бюджету.

У той же час сам А.МАТВІЄНКО сумнівається, що уряд дуже зацікавлений в ухваленні змін до бюджету.

«Логіку - яку заклала Ю.ТИМОШЕНКО у бюджет, – соціальних видатків вона змінити не може, оскільки це її стратегія президентських виборів; а закладати їх (соціальні видатки – УНІАН) небезпечно – тоді вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) може завалитись у інфляційному вирі», - сказав А.МАТВІЄНКО.

Він вважає, що набагато простіше було б говорити, що Ю.ТИМОШЕНКО хотіла збільшити соціальні видатки, але парламент не підтримав цього.