Путін привітав Януковича

Президент Росії Володимир ПУТІН привітав Віктора ЯНУКОВИЧА із призначенням на посаду прем’єр-міністра і побажав плідної праці на благо українського народу.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, телефонна розмова Президент РФ і прем`єр-міністра України відбулася сьогодні.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення українсько-російських відносин, створення умов для активної співпраці між товаровиробниками обох країн, подальший розвиток дружніх відносин між нашими народами.

Під час розмови була досягнута домовленість, що детальне обговорення нагальних проблем українсько-російських відносин буде продовжено під час переговорів в Москві, які мають відбутися найближчим часом.