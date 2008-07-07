У Києві розпочався третій раунд переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС

Сьогодні в Києві розпочався третій раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, протягом п’яти днів сторони планують обговорити такі питання:

- торгівля товарами;

- торгівля послугами;

- захисні торговельні заходи;

- захист прав інтелектуальної власності в т. ч. географічних зазначень;

- митне співробітництво та сприяння в торгівлі;

- правила походження товарів;

- державні закупівлі;

- конкурентна політика;

- торгівля та сталого розвитку;

- санітарні та фітосанітарні заходи.

«У рамках започаткованого переговорного процесу Україна має сформувати чітку спільну позицію щодо практичних засад створення зони вільної торгівлі з ЄС із урахуванням у повній мірі національних інтересів України на основі відповідних переваг та потенційних загроз як для українських споживачів, так і галузей національної економіки, що формують реальний ВВП країни та забезпечують відповідний рівень добробуту населення», - зазначив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Як повідомлялося, 18 лютого 2008 року в Києві під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА і комісара Єврокомісії з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА відбувся офіційний початок переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.