У Києві розпочався третій раунд переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС
Робота триватиме 5 днів
Сьогодні в Києві розпочався третій раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, протягом п’яти днів сторони планують обговорити такі питання:
- торгівля товарами;
- торгівля послугами;
- захисні торговельні заходи;
- захист прав інтелектуальної власності в т. ч. географічних зазначень;
- митне співробітництво та сприяння в торгівлі;
- правила походження товарів;
- державні закупівлі;
- конкурентна політика;
- торгівля та сталого розвитку;
- санітарні та фітосанітарні заходи.
«У рамках започаткованого переговорного процесу Україна має сформувати чітку спільну позицію щодо практичних засад створення зони вільної торгівлі з ЄС із урахуванням у повній мірі національних інтересів України на основі відповідних переваг та потенційних загроз як для українських споживачів, так і галузей національної економіки, що формують реальний ВВП країни та забезпечують відповідний рівень добробуту населення», - зазначив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.
Як повідомлялося, 18 лютого 2008 року в Києві під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА і комісара Єврокомісії з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА відбувся офіційний початок переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.