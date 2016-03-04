Євросоюз вкотре закликає Росію негайно звільнити Савченко
Зазначається, що питання звільнення української льотчиці послідовно порушується у переговорах з представниками російської влади.
Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко.
Про це заявляє Представництво ЄС в Україні у Twitter.
«ЄС продовжує закликати до негайного звільнення Савченко», - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що питання звільнення української льотчиці послідовно порушується у переговорах з представниками російської влади.
Крім того, представники ЄС мають намір бути присутніми на засіданні суду, в ході якого буде оголошено вирок у справі Савченко.
«ЄС продовжить доносити російській владі свою позицію також щодо справ інших українських громадян, незаконно утримуваних в Росії», - повідомляють у Представництві ЄС в Україні.
Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.
В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодовку – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.
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2 березня у суді прокурори заявили, що вимагають засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.