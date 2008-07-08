Луценко покарав непокірного генерала

Міністр внутрішніх справ усунув від виконання службових обов’язків начальника УМВС у Закарпатській області генерала Віктора Чепака. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як пояснив Юрій Луценко, він особисто просив Чепака пояснити свою поведінку.

Міністр запропонував генералові або написати рапорт про звільнення, або визнати свою помилку і прийняти запропоновані міністром кадрові зміни.

Минулого тижня закарпатська міліція відмовилася виконувати кадрові накази Юрія Луценка.

Йшлося про скасування посади начальника Ужгородського міського відділу міліції і запровадження посади спеціального заступника начальника УМВС у Закарпатській області, який має керувати міліцією обласного центру.

Цю новостворену посаду має посісти генерал-майор у запасі Віталій Глуховеря, який тривалий час пропрацював на керівних посадах у Дніпропетровську.

Оскільки пояснень від Віктора Чепака міністр не дочекався, то відсторонив його на час проведення розслідування.

Таке своє рішення Юрій Луценко оголосив на зустрічі з особовим складом закарпатської міліції.

«Немає регіональних міліцій – є єдина українська. І я не можу допустити публічної непокори у правоохоронних органах», – сказав міністр.

Комісія з міністерства приїде до Ужгорода вже цієї середи і працюватиме щонайменше 2 тижні.