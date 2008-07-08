Литвин бачить, що діло йде до міжнародних посередників

Блок Литвина пропонує ухвалити суспільну угоду у вигляді закону для виходу із політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що фракція пропонує шляхи виходу із політичної кризи та забезпечення політичної консолідації суспільства. За його словами, ці кроки необхідно зробити вже сьогодні, бо «завтра ми це робитимемо за участю міжнародних посередників».

В.ЛИТВИН пропонує терміново провести всеукраїнську раду у формі спеціального засідання Верховної Ради за участю Президента України, членів Кабінету міністрів України, керівників місцевих органів влади, представників громадськості. В.ЛИТВИН підкреслив, що «на ній має прозвучати вся правда про стан справ в Україні і визначення того, що робити». На його переконання, підсумком цієї всеукраїнської ради має бути прийняття суспільної угоди за підписами Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра України, голів фракцій Верховної Ради України.

«Верховною Радою України ця угода приймається як закон», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, в цій угоді має бути передбачено чітке й однозначне «трактування та застосування дискутивних положень Конституції України». Він додав, що необхідно припинити практику «списування цього безладу на недосконалість Основного Закону та відтермінувати внесення конституційних змін до нормалізації ситуації».

Як сказав В.ЛИТВИН, треба визначити пріоритетні напрямки для роботи парламенту та всіх гілок влади.