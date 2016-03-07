У Гельсінкі відбулася демонстрація за звільнення Савченко

Вчора біля пам'ятника Хавіс Аманда зібралося близько 30 людей з українською символікою та плакатами, що вимагають звільнити українку, повідомляє фінський телеканал Yle.

Ідея проведення мітингу з'явилася після того, як російський суд відмовився надавати Савченко останнє слово, а у відповідь на це вона оголосила сухе голодування.

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Організатор акції Микола Косотюк заявив, що влада Фінляндії та ЄС звертають недостатню увагу на історію Савченко. Він сподівається, що Європа буде активніше впливати на Росію в цьому питанні, в тому числі за допомогою посилення санкцій.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.