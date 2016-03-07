Про стан Савченко поки нічого невідомо - сестра

Про це сестра льотчиці Віра Савченко заявила сьогодні вранці в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Омбудсмен заявила, що робить усе можливе, щоб до Савченко допустили українських лікарів, однак у них там свята", - зазначила Савченко.

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Крім того, вона висловила думку, що найбільш розумним варіантом для Росії є виправдувальний вирок стосовно льотчиці.

"Я не знаю, що він (Путін) ще вигадає. Питання обміну людей - це не питання передачі якоїсь ядерної зброї, боєголовок. Для цивілізованого світу найрозумнішим варіантом буде виправдувальний вирок", - сказала сестра льотчиці.

Нагадаємо, 4 березня Надія Савченко оголосила сухе голодування. Таке рішення вона прийняла після того, як суд не дав їй виступити з останнім словом і переніс засідання на 9 березня. Савченко заявила, що продовжуватиме сухе голодування "до повернення в Україну живою або мертвою".

Савченко зараз перебуває в СІЗО. Її відвідали представники уповноваженого з прав людини в РФ. Очікується, що буде узгоджено допуск українських лікарів до льотчиці.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне звинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.