БЮТ активно працюватиме у Верховній Раді

Вплив останніх столичних подій на Полтавщині поки що суттєво не відчувається: в обласній раді існує “помаранчева” більшість і вона збережеться.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат України від Блоку Юлії Тимошенко, голова Полтавської обласної організації ВО "Батьківщина" Вадим ПЕТРЕНКО.

“Нинішня ситуація зберігається і в більшості міських, сільських та селищних радах Полтавської області. До речі, 14 із них очолюють саме представники БЮТ, тому тут про опозицію мови немає», - зазначив В.ПЕТРЕНКО.

Він також наголосив, що, незважаючи на події останніх тижнів, БЮТівці активно працюватимуть у Верховній Раді. В.ПЕТРЕНКО висловив сподівання, що у вересні парламент ухвалить закон про парламентську опозицію, яка передбачатиме чіткий порядок надання опозиційним політикам права на виступи у сесійній залі, права бути представленими у комітетах, участі у бюджетних процесах тощо.

“Ми будемо будувати міжфракційну парламентську опозицію, хоча і надалі наполягатимемо на розпуску парламенту", - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, в Полтавській облраді 90 депутатів. Депутатська більшість становить 59 депутатів від БЮТ, “Народного Союзу Наша Україна” та Соціалістичної партії України.