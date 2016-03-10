Порошенко: Україна та Туреччина об’єднають зусилля задля повернення стабільності в регіоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом сьогодні в Анкарі.

«Ми об’єднуємо свої зусилля за повернення стабільності в регіоні, за відновлення поваги до міжнародного права, за запобігання подальшим порушенням прав людини в Криму, на Донбасі, в Сирії тощо. І ми як ніколи відчуваємо свою єдність і цілеспрямованість», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко зазначив, що окрема увага на переговорах з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом була приділена викликам та загрозам національній безпеці двох країн.