Вищий спецсуд зобов'язав Апеляційний суд Києва розглянути законність затримання Мосійчука

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія суддів розглянула касаційну скаргу Мосійчука на ухвалу апеляційного суду, який 27 жовтня 2015 року відмовився скасовувати рішення Печерського районного суду Києва щодо відмови розглядати скаргу Мосійчука на незаконність його затримання.

Вищий спецсуд своїм рішенням зобов'язав Апеляційний суд Києва розглянути апеляцію Мосійчука на рішення Печерського райсуду по суті.

Зокрема, у рішенні зазначено, що «касаційна скарга захисника Сівакова в інтересах Мосійчука підлягає задоволенню, ухвала судді-доповідача Апеляційного суду Києва від 27 жовтня 2015 року про відмову у відкритті апеляційного провадження підлягає скасуванню із призначенням нового розгляду у суді апеляційної інстанції».

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Нагадаємо, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції. Того дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість застосування за гроші впливу Мосійчука для вирішення певних бізнесових питань. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада. Разом з тим в Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою. 26 лютого 2016 року Печерський районний суд Києва переніс на 16 березня розгляд подання ГПУ на обрання йому запобіжного заходу.

Разом з тим Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. У листопаді ж до Верховного Суду надійшла скарга на це рішення ВАСУ.

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